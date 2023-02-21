Aleksey İonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey İonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey İonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey İonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey İonov 18 Şubat 1989 tarihinde Kingisepp, Leningrad Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ионов Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey İonov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey İonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksey İonov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey İonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey İonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksey İonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey İonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Zenit II

1 Ocak 2008 yılında Zenit

1 Ocak 2012 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2013 yılında Anji Mahaçkale

29 Ağustos 2013 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2016 yılında CSKA Moskova

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Moskova

31 Ağustos 2017 yılında Rostov

15 Ekim 2020 yılında Krasnodar

Aleksey İonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey İonov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey İonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya B takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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