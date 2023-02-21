Kevin Lenini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lenini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Lenini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Lenini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Lenini 27 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Lenini Gonçalves Pereira de Pina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Lenini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Kevin Lenini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Lenini'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Lenini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Lenini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Lenini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Lenini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Oliveirense

30 Ocak 2018 yılında Anadia FC

30 Haziran 2018 yılında Oliveirense

1 Ağustos 2018 yılında Sertanense

30 Haziran 2019 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2019 yılında Chaves B

21 Eylül 2020 yılında Chaves

8 Eylül 2022 yılında Krasnodar

Kevin Lenini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Lenini şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Lenini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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