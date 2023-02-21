Cristian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ramirez 12 Ağustos 1994 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Leonel Ramírez Zambrano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ramirez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Cristian Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 25 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Cristian Ramirez'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristianramirez1994/

Cristian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2009 yılında Independ. U20

1 Ocak 2011 yılında Independiente

25 Ocak 2013 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

27 Ocak 2015 yılında F. Düsseldorf

28 Ocak 2015 yılında Ferencváros

30 Haziran 2015 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros

25 Ocak 2017 yılında Krasnodar

Cristian Ramirez kimdir

Cristian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ramirez şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 6 numaralı formasıyla 20 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristian Ramirez nereli

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