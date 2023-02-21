Jonathan Okoronkwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Okoronkwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Okoronkwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Okoronkwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Okoronkwo 13 Eylül 2003 tarihinde Calabar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Theophilus Okoronkwo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Okoronkwo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Okoronkwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Okoronkwo'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Okoronkwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Okoronkwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Okoronkwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Okoronkwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FDC Vista

1 Eylül 2021 yılında Botev Plovdiv

22 Şubat 2022 yılında Krasnodar 2

30 Haziran 2022 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar

Jonathan Okoronkwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Okoronkwo şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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