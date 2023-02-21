Kaio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaio 18 Eylül 1995 tarihinde Araraquara (SP) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kaio Fernando da Silva Pantaleão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG Soccer yapmaktadır. Kaio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kaio'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kaio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Santa Clara

30 Haziran 2018 yılında Ferroviária

1 Temmuz 2018 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar

Kaio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaio şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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