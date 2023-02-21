Vyacheslav Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vyacheslav Litvinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vyacheslav Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Litvinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Litvinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Litvinov 1 Nisan 2001 tarihinde Anapa, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Литвинов Вячеслав Георгиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Litvinov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Vyacheslav Litvinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Litvinov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Litvinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Litvinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Litvinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Litvinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2020 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

Vyacheslav Litvinov kimdir

Vyacheslav Litvinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Litvinov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Vyacheslav Litvinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Vyacheslav Litvinov nereli

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