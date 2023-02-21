Matvey Safonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Safonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matvey Safonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matvey Safonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matvey Safonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Safonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matvey Safonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Safonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey Safonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey Safonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey Safonov 25 Şubat 1999 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сафонов Матвей Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey Safonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matvey Safonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matvey Safonov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matvey Safonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/motya_39/

Matvey Safonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey Safonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matvey Safonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey Safonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2019 yılında Krasnodar

Matvey Safonov kimdir

Matvey Safonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey Safonov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akademia FK Krasnodar (-31.12.2016)

Matvey Safonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 12 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matvey Safonov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan İgnatjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İgnatjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan İgnatjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İgnatjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khaled Al Khathalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Khathalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khaled Al Khathalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Khathalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!