Matvey Safonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Safonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey Safonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey Safonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey Safonov 25 Şubat 1999 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сафонов Матвей Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey Safonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matvey Safonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matvey Safonov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matvey Safonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/motya_39/

Matvey Safonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey Safonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matvey Safonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey Safonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2019 yılında Krasnodar

Matvey Safonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey Safonov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matvey Safonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Akademia FK Krasnodar (-31.12.2016)

Rusya takımında 12 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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