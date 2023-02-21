Stanislav Agkatsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Agkatsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Agkatsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Agkatsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Agkatsev 9 Ocak 2002 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Агкацев Станислав Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Agkatsev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Stanislav Agkatsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Agkatsev'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Agkatsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Agkatsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Agkatsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Agkatsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar II

1 Ağustos 2020 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2022 yılında Krasnodar

Stanislav Agkatsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Agkatsev şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Stanislav Agkatsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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