Mihajlo Banjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Banjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihajlo Banjac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mihajlo Banjac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mihajlo Banjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Banjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mihajlo Banjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihajlo Banjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mihajlo Banjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mihajlo Banjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mihajlo Banjac 10 Kasım 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Михајло Бањац şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mihajlo Banjac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Mihajlo Banjac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mihajlo Banjac'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mihajlo Banjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mihajlo Banjac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mihajlo Banjac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mihajlo Banjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Indjija

3 Temmuz 2020 yılında FK TSC

15 Temmuz 2022 yılında Krasnodar

Mihajlo Banjac kimdir

Mihajlo Banjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mihajlo Banjac şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Mihajlo Banjac nereli

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