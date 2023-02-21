İlzat Akhmetov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlzat Akhmetov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlzat Akhmetov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlzat Akhmetov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlzat Akhmetov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlzat Akhmetov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlzat Akhmetov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlzat Akhmetov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlzat Akhmetov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlzat Akhmetov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlzat Akhmetov 31 Aralık 1997 tarihinde Bishkek şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya,Kırgızistan uyrukludur.Gerçek adı da Ахметов Ильзат Тоглокович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlzat Akhmetov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İlzat Akhmetov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlzat Akhmetov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İlzat Akhmetov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/i.akhmetov77/

İlzat Akhmetov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlzat Akhmetov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İlzat Akhmetov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlzat Akhmetov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akademia Rubin

1 Ocak 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2016 yılında Rubin Kazan

26 Temmuz 2018 yılında CSKA Moskova

7 Temmuz 2022 yılında Krasnodar

İlzat Akhmetov kimdir

İlzat Akhmetov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlzat Akhmetov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İlzat Akhmetov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 24 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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İlzat Akhmetov nereli

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