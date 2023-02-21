Aleksandr Chernikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Chernikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Chernikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Chernikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Chernikov 1 Şubat 2000 tarihinde Vyselki, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черников Александр Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Chernikov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Aleksandr Chernikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Chernikov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Chernikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Chernikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Chernikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Chernikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2016 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar

Aleksandr Chernikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Chernikov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Chernikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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