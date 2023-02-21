Joao Batxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Batxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Batxi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Batxi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Batxi 1 Mayıs 1998 tarihinde Sintra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Angola,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Fortes Bachiessa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Batxi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Joao Batxi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Batxi'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joao Batxi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Batxi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Batxi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Batxi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real SC U15

1 Temmuz 2013 yılında Real SC U17

1 Temmuz 2015 yılında Oriental U19

1 Temmuz 2016 yılında Tondela U19

1 Temmuz 2017 yılında Chaves B

1 Temmuz 2019 yılında Chaves

7 Eylül 2022 yılında Krasnodar

Joao Batxi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Batxi şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joao Batxi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Núcleo de Sintra (2007), SL Benfica (2008-2011), Real SC, Oriental Lisboa, CD Tondela

Angola takımında 21 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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