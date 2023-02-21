Eduard Spertsyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Spertsyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Spertsyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Spertsyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Spertsyan 7 Haziran 2000 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сперцян Эдуард Мкртычевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Spertsyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Eduard Spertsyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eduard Spertsyan'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eduard Spertsyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edospertsyan.74/?hl=com

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Eduard Spertsyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Spertsyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduard Spertsyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Spertsyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar

Eduard Spertsyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Spertsyan şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eduard Spertsyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 8 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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