Sergey Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Volkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Volkov 9 Eylül 2002 tarihinde Chita şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Волков Сергей Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Volkov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Sergey Volkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Volkov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergey Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Akad. Krasnodar

27 Temmuz 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

Sergey Volkov kimdir

Sergey Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Volkov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Volkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Sergey Volkov nereli

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