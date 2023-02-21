Junior Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Alonso 9 Şubat 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Alonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Junior Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Alonso'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Junior Alonso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/junior_alonso4/

Junior Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Junior Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cerro Porteño

31 Ocak 2017 yılında LOSC Lille

14 Ağustos 2018 yılında Celta Vigo

6 Ocak 2019 yılında LOSC Lille

7 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2020 yılında LOSC Lille

2 Temmuz 2020 yılında Atlético-MG

7 Ocak 2022 yılında Krasnodar

14 Mart 2022 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2022 yılında Krasnodar

Junior Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Alonso şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Junior Alonso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 2 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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