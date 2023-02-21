Nikita Krivtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Krivtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Krivtsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Krivtsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Krivtsov 18 Ağustos 2002 tarihinde Volodarsk, Nizhny Novgorod Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кривцов Никита Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Krivtsov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Nikita Krivtsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Krivtsov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Krivtsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Krivtsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikita Krivtsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Krivtsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Kasım 2018 yılında Sokol Moskau

21 Şubat 2020 yılında Murom

24 Temmuz 2020 yılında Torpedo Vlad.

18 Şubat 2021 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2021 yılında Torpedo Vlad.

14 Ağustos 2021 yılında Krasnodar

Nikita Krivtsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Krivtsov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Krivtsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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