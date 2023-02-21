Moses David Cobnan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses David Cobnan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses David Cobnan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses David Cobnan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses David Cobnan 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses David Cobnan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moses David Cobnan'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Moses David Cobnan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cobnanmoses/

Moses David Cobnan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses David Cobnan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moses David Cobnan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses David Cobnan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2021 yılında SKF Sered

6 Eylül 2021 yılında Duslo Sala

31 Aralık 2021 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

15 Ocak 2023 yılında Krasnodar

Moses David Cobnan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses David Cobnan şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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