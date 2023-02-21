Kady Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kady Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kady Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kady Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kady Borges 2 Mayıs 1996 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kady Iuri Borges Malinowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kady Borges Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Kady Borges, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kady Borges'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kady Borges Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kadyborges/

Kady Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kady Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kady Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kady Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Coritiba FC

25 Mayıs 2017 yılında Londrina-PR

28 Ağustos 2017 yılında Coritiba FC

1 Eylül 2017 yılında Foz do Iguaçu

31 Aralık 2017 yılında Coritiba FC

3 Temmuz 2019 yılında Estoril Praia

2 Ocak 2020 yılında Vilafranquense

1 Temmuz 2021 yılında Karabağ

14 Ocak 2023 yılında Krasnodar

Kady Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kady Borges şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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