Olakunle Olusegun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olakunle Olusegun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olakunle Olusegun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olakunle Olusegun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olakunle Olusegun 23 Nisan 2002 tarihinde llorin, Kwara şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olakunle Junior Olusegun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olakunle Olusegun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Olakunle Olusegun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olakunle Olusegun'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Olakunle Olusegun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/olusegunolakunle7

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Olakunle Olusegun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olakunle Olusegun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Olakunle Olusegun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olakunle Olusegun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FDC Vista

1 Eylül 2020 yılında Fremad Amager

19 Ağustos 2021 yılında Botev Plovdiv

23 Ağustos 2021 yılında Krasnodar 2

30 Haziran 2022 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar

Olakunle Olusegun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olakunle Olusegun şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Olakunle Olusegun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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