Jhon Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhon Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jhon Cordoba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jhon Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jhon Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Cordoba 11 Mayıs 1993 tarihinde Istmina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Andrés Córdoba Copete şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Cordoba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jhon Cordoba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jhon Cordoba'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jhon Cordoba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jhoncordoba4

http://www.instagram.com/jhoncordoba9/

Jhon Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Cordoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jhon Cordoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Envigado

9 Temmuz 2012 yılında Jaguares

2 Eylül 2013 yılında Espanyol

30 Haziran 2014 yılında Chiapas FC

12 Ağustos 2014 yılında Granada

31 Ağustos 2015 yılında Mainz

30 Haziran 2016 yılında Granada

1 Temmuz 2016 yılında Mainz

1 Temmuz 2017 yılında Köln

15 Eylül 2020 yılında Hertha Berlin

23 Temmuz 2021 yılında Krasnodar

Jhon Cordoba kimdir

Jhon Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Cordoba şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jhon Cordoba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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Jhon Cordoba nereli

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