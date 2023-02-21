Sergey Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Petrov 2 Ocak 1991 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Петров Сергей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Petrov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Sergey Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar takımına 2 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Sergey Petrov'nin FK Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Petrov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seregapetrov/

Sergey Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Zenit II

1 Ağustos 2011 yılında KS Samara

1 Ocak 2013 yılında Zenit

2 Ocak 2013 yılında Krasnodar

Sergey Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Petrov şuan FK Krasnodar takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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