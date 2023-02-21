Bogdan Logachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Logachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Logachev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Logachev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Logachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Logachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Logachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Logachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Logachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Logachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Logachev 19 Mart 2002 tarihinde Antratsyt, Lugansk Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Логачёв Богдан Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Logachev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Logachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Logachev'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Logachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Logachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Logachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Logachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2022 yılında Krasnodar 2

Bogdan Logachev kimdir

Bogdan Logachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Logachev şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Logachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Bogdan Logachev nereli

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