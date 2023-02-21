Mikhail Bersnev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Bersnev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Bersnev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Bersnev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Bersnev 31 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Берснев Михаил Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Bersnev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polina Lelchuk yapmaktadır. Mikhail Bersnev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Bersnev'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Bersnev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Bersnev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Bersnev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Bersnev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

Mikhail Bersnev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Bersnev şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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