David Kokoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kokoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kokoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kokoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kokoev 29 Ağustos 2002 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кокоев Давид Сосланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kokoev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Kokoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Kokoev'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Kokoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kokoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kokoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kokoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

David Kokoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kokoev şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

David Kokoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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