Nikita Plotnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Plotnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Plotnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Plotnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Plotnikov 23 Haziran 2003 tarihinde Rogovskaya, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Плотников Никита Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Plotnikov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Plotnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Plotnikov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Plotnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Plotnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Plotnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Plotnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar 2

Nikita Plotnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Plotnikov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Plotnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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