Oleg Oznobikhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Oznobikhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Oznobikhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Oznobikhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Oznobikhin 19 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ознобихин Олег Всеволодович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Oznobikhin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Oznobikhin'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Oznobikhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Oznobikhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Oznobikhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Oznobikhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar II

1 Mart 2022 yılında Krasnodar 2

Oleg Oznobikhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Oznobikhin şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Oznobikhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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