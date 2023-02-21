Dmitriy İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy İvanov 6 Eylül 2000 tarihinde Slavyansk-na-Kubani, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Иванов Дмитрий Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmitriy İvanov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

Dmitriy İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy İvanov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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