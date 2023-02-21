Roman Safronov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Safronov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Safronov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Safronov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Safronov 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сафронов Роман Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Safronov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Safronov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Safronov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Safronov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Safronov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Safronov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar 2

Roman Safronov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Safronov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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