Danil Karpov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Karpov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Karpov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Karpov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Karpov 28 Haziran 1999 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Карпов Данил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Karpov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danil Karpov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Karpov'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Danil Karpov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karp_11_/

Danil Karpov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Karpov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danil Karpov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Karpov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Akademia Zenit

1 Ocak 2017 yılında Tyumen

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar 2

Danil Karpov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Karpov şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Danil Karpov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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