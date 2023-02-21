Vladislav Samko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Samko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Samko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Samko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Samko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Samko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Samko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Samko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Samko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Samko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Samko 3 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Самко Владислав Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Samko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Samko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Samko'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Samko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Samko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Samko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Samko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Krasnodar 3

1 Temmuz 2020 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

Vladislav Samko kimdir

Vladislav Samko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Samko şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Vladislav Samko nereli

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