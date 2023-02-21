Stanislav Puzanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Puzanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Puzanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Puzanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Puzanov 4 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пузанов Станислав Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Puzanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Stanislav Puzanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar II futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Puzanov'nin FK Krasnodar II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stanislav Puzanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Puzanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Puzanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Puzanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Krasnodar II

Stanislav Puzanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Puzanov şuan FK Krasnodar II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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