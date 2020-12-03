Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Kadına şiddete hayır' vurgusu yapıldı!
TV8'in ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in dün akşam yayınlanan Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayat verdiği Burhan isimli bir karakterin Zeynep Kumral'ın oynadığı Müjgan isimli bir karakteri vurma sahnesi izleyenleri şoka uğrattı. Ardından ekranlarda yayınlanan yazıyla kadına şiddet haftasına dikkat çekildi.
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03 Aralık 2020 Perşembe 09:00
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