  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Kadına şiddete hayır' vurgusu yapıldı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Kadına şiddete hayır' vurgusu yapıldı!

TV8'in ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in dün akşam yayınlanan Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayat verdiği Burhan isimli bir karakterin Zeynep Kumral'ın oynadığı Müjgan isimli bir karakteri vurma sahnesi izleyenleri şoka uğrattı. Ardından ekranlarda yayınlanan yazıyla kadına şiddet haftasına dikkat çekildi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Kadına şiddete hayır' vurgusu yapıldı!

3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?

Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandıAntalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı

3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi

Mustafa Öztürk'ün Kuran'ı Kerim hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!Mustafa Öztürk'ün Kuran'ı Kerim hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

 

03 Aralık 2020 Perşembe 09:00
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?
3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?
Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!
Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!
Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı
Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı
Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını savundu: ''Yollu diye düşünmüştür!''
Can Ataklı CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını savundu: ''Yollu diye düşünmüştür!''
3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi
3 yaşındaki Ayşe'nin hazin sonu! Yolun karşısına geçemedi
Masumlar Apartmanı'nda okunan Turgut Uyar'ın şiiri sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Masumlar Apartmanı'nda okunan Turgut Uyar'ın şiiri sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Tik Tok videosu çeken kadına sapık şoku! Çekim sırasında göz göze geldi
Tik Tok videosu çeken kadına sapık şoku! Çekim sırasında göz göze geldi
İşe giderken kendini hastanede buldu!
İşe giderken kendini hastanede buldu!
Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı
Esenler'de korkunç olay! Sigara vermedi diye bıçaklandı
Ünlü Youtuberdan akıl almaz şov! Köprüden nehre atlayıp kafatasını kırdı
Ünlü Youtuberdan akıl almaz şov! Köprüden nehre atlayıp kafatasını kırdı