Doları bekleyen büyük tehlike! ABD'li profesör açıkladı

Ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Dünyada tek hegemonya para birimi olan ABD dolarının dünyadaki hızlı gelişme ve değişimeler karşısında hükmünü yitirebileceğini açıklandı.

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Doları bekleyen büyük tehlike! ABD'li profesör açıkladı

Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.

ABD GSYİH'sı ve ABD ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Doları bekleyen büyük tehlike! ABD'li profesör açıkladı

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BRICS liderleri, geçen ay yapılan 15'inci zirve kapsamında bloğu genişletme kararı aldı.

BRICS ülkelerinin liderleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya'yı davet etti. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen zirve kapsamında alınan karar 2010 yılından bu yana ilk kez genişleme anlamına geliyor.

RAKAM 33 TRİLYON DOLARA YÜKSELECEK

BRICS ülkelerinin ekonomik büyüklüğü 27.7 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Suudi Arabistan, Arjantin, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır'ın katılımı ile bu rakam 33 trilyon dolara yükselecek.

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