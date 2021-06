Doya Doya Moda All Star 28 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star'da yeni bir haftaya başlayan yarışmacılardan kimin en yüksek puanı aldığı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunu merak edenler için haberimizde Doya Doya Moda All Star 28 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik. İşte detaylar...

