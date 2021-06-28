Doya Doya Moda All Star 28 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da finale az bir süre kala kıyasıya mücadele sürüyor. Jüriden en yüksek puanı alarak günün birincisi olmayı başaranın kim olduğu merakla araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 28 Haziran 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 28 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 11

Emel: 16

Su: 14

Rabia: 18

Özde: 20

Birben: 17

Gamze: 20

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Özde ve Gamze 20 puan alarak günün birincileri oldu.

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar bugün, "Devasa Paçalar" konseptiyle yarıştı.

YARININ KONSEPTİ

Bakırköy'de alışveriş yapacak olan yarışmacılar "Teknede partiye katılıyor" konseptiyle yarışacak.

FİNALDE BİRİNCİ NE KAZANACAK?

Bugün Gülşah Saraçoğlu'nun açıklamasına göre Doya Doya Moda All Star'ın finalinde birinci olan yarışmacıya 50 bin lira verilecek...

Doya Doya Moda All Star ne zaman bitecek, final yapacak? Doya Doya Moda All Star final ne zaman?

Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?