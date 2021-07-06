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Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8'in fenomen yarışma programı Doya Doya Moda All Star final haftasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Elemenin olacağı bu günde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde. İşte Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da günün birincisi merak ediliyor. Biz de haberimizde günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 6 TEMMUZ 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 20

Emel: 13

Su: 18

Rabia: 20

Özde:20

Birben: 19

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün tam puan alan isimleri Ferdanur, Rabia ve Özde oldu.

Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar "İmzamı atıyorum" konseptiyle yarıştı.

YARININ KONSEPTİ

Yarın yarışmacılar "jürimi şaşırtıyorum" konseptine uygun seçecekleri kıyafetlerle podyuma çıkacaklar.

{TITLE_STRIP}Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

{TITLE_STRIP}Doya Doya Moda All Star ne zaman bitecek, final yapacak? Doya Doya Moda All Star final ne zaman?

 

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