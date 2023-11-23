Düzce’de bir kereste fabrikası cayır cayır yandı!

Düzce’nin Konuralp bölgesinde yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre kereste fabrikasının kurutma bölümünde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Düzce’de bir kereste fabrikası cayır cayır yandı!

Düzce’de kereste fabrikasında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın Düzce’nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kereste fabrikasının kurutma bölümünde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Düzce’de bir kereste fabrikası cayır cayır yandı!

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Düzce Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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