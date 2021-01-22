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E-okul neden açılmıyor 18 Haziran 2021? E-okul çöktü mü 2021?

Bir çok öğrenci ve veli e-okul sistemine giremediklerinden şikayetçi. Peki; E-okul neden açılmıyor 18 Haziran 2021? E-okul çöktü mü 2021? İşte tüm merak edilenler...

E-okul neden açılmıyor 18 Haziran 2021? E-okul çöktü mü 2021?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş  yapamayan milyonlarca öğrenci ve veli E-okul neden açılmıyor 2021? E-okul çöktü mü? sorularına yanıt arıyor. Öğrencilerin eğitimleriyle ilgili olarak her türlü işlemi gerçekleştirdikleri e Okul sisteminde aksaklıklar yaşanıyor. İşte yanıtları...

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Okul VBS ile sisteme giriş yapınız.

 E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Sol sekmede yer alan "e-Karne" butonuna tıklayınız.

Buradan karne notları ve aldıysanız takdir ya da teşekkür belgesini görüntüleyebilirsiniz.

E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?

*e-Karne sayfası açılmıyorsa kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz.

*Bunun dışında sisteme çok kişinin girmesinden kaynaklı olarak giriş sağlayamıyor da olabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı kısa süreli hatalar alabilirsiniz gün için de tekrar tekrar sisteme giriş yapmaya çalışın. 

E-okul neden açılmıyor 2021? E-okul çöktü mü?

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sisteminde dönem notları görüntülenir. e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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