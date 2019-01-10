Ekmek Mantısı nasıl yapılır? Ekmek Mantısı tarifi...
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Ekmek Mantısı '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ekmek Mantısı ise merak konusu oldu. Ekmek Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ekmek Mantısı İşte tarifi...
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Ekmek Mantısı '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ekmek Mantısı ise merak konusu oldu. Ekmek Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ekmek Mantısı İşte tarifi...
Bayat Ekmek Mantısı Tarifi İçin Malzemeler
Köftesi için;
- 4 su bardağı bayat ekmek ufağı (rondoda çekilmiş),
- 1 adet soğan,
- 2 diş sarımsak,
- 1 adet yumurta,
- Yarım demet maydanoz,
- 1 çay kaşığı tuz,
- Pul biber,
- Toz biber,
- Nane,
- Kekik,
- Gerekirse su (yoğurmak için).
Yoğurt sosu için;
- 1 kase koyu kıvamlı yoğurt,
- 1-2 diş sarımsak,
- Tuz.
Üzeri için;
- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ,
- 1 çay kaşığı dolusu salça,
- Pul biber
BAYAT EKMEK MANTISI NASIL YAPILIR?
Soğan ve sarımsak soyulup rondoda çekilir ve ekmeklerin üzerine eklenir.
Daha sonra yumurta, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve arzu edilen baharatlar ilave edilip, güzelce yoğrulur.
Gerek görülür ise, azar azar su ilave edilip, köfte harcı kıvamına gelinceye kadar yoğrulur (ben suya ihtiyaç duymadım).
Elde edilen harçtan, cevizden daha küçük parçalar kopartılıp, avuç içerisinde yuvarlanır ve hafif unlu tepsi içerisine koyulur.
Bütün köfteler yuvarlanıp bitirildikten sonra, tepsi sallanır ve köftelerin una bulanması sağlanır.
Tavaya sıvı yağ koyulup kızdırılır ve orta ateşte köftelerin kızarması sağlanır (tavayı yavaş yavaş sallarsanız, köfteler kediliğinden çevriliyor)
Kızaran köfteler servis tabağına çıkartılır.
Yoğurt sosunu hazırlamak için bir kase koyu kıvamlı yoğurt içerisine, sarımsak rendesi ve tuz eklenip karıştırılır.
Küçük bir sos tavasına, salça, sıvı yağ ve pul biber konulup, kavrulur.
Servis tabağındaki köftelerin üzerine, yoğurt sosu dökülür ve salçalı yağ gezdirilir.
Hazırlanan bayat ekmek mantısı, servise sunulur.
Bu ölçüler 2-3 kişilik servis için yeterli. Malzemeleri çoğaltıp daha fazla köfte yapabilirsiniz.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.