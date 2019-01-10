Ekmek Mantısı nasıl yapılır? Ekmek Mantısı tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Ekmek Mantısı '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ekmek Mantısı ise merak konusu oldu. Ekmek Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ekmek Mantısı İşte tarifi...

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