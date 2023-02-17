Emeric Dudouit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emeric Dudouit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emeric Dudouit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emeric Dudouit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emeric Dudouit 7 Eylül 1991 tarihinde Coutances şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emeric Dudouit Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Emeric Dudouit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Excelsior Virton futbol takımında oynamaktadır. Royal Excelsior Virton takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emeric Dudouit'nin Royal Excelsior Virton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emeric Dudouit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emeric Dudouit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emeric Dudouit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emeric Dudouit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SM Caen

1 Temmuz 2012 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2015 yılında Les Herbiers VF

1 Temmuz 2016 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2018 yılında KFCO Beerschot

30 Ocak 2020 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2022 yılında FC Versailles

26 Ocak 2023 yılında RE Virton

Emeric Dudouit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emeric Dudouit şuan Royal Excelsior Virton takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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