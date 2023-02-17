Yacouba Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacouba Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacouba Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacouba Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacouba Sylla 29 Kasım 1990 tarihinde Étampes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacouba Sylla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yacouba Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Excelsior Virton futbol takımında oynamaktadır. Royal Excelsior Virton takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yacouba Sylla'nin Royal Excelsior Virton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yacouba Sylla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/91_yacou

http://www.instagram.com/sylla91/

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Yacouba Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacouba Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yacouba Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacouba Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Clermont Foot

31 Ocak 2013 yılında Aston Villa

14 Temmuz 2014 yılında K. Erciyesspor

30 Haziran 2015 yılında Aston Villa

1 Temmuz 2015 yılında Rennes

25 Ağu 2016 yılında Montpellier

30 Haziran 2017 yılında Rennes

30 Ağu 2017 yılında Panathinaikos

8 Ocak 2018 yılında Rennes

17 Ocak 2018 yılında KV Mechelen

1 Mart 2019 yılında Strømsgodset

2 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj

26 Ekim 2020 yılında Mouloudia

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında SC Bastia

26 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

31 Ocak 2023 yılında RE Virton

Yacouba Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacouba Sylla şuan Royal Excelsior Virton takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yacouba Sylla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Étampes (1995-2002), CSF Brétigny (2002-2006), ASM Clermont Auvergne (2006-2007), SC Malesherbes (2007-2008), SM Caen (2008-2009)

Mali takımında 8 numaralı formasıyla 16 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

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