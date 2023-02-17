Samed Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samed Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samed Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samed Kilic 28 Ocak 1996 tarihinde Pontault-Combault şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samed Hakan Kılıç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samed Kilic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samed Kilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Excelsior Virton futbol takımında oynamaktadır. Royal Excelsior Virton takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samed Kilic'nin Royal Excelsior Virton ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samed Kilic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sm_kilic28/

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Samed Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samed Kilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Samed Kilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samed Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2014 yılında AJ Auxerre

8 Eylül 2017 yılında Samsunspor

16 Temmuz 2018 yılında SO Cholet

30 Haziran 2019 yılında Samsunspor

18 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında Turgutluspor

2 Ağu 2021 yılında FC Chambly Oise

5 Eylül 2022 yılında RE Virton

Samed Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samed Kilic şuan Royal Excelsior Virton takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samed Kilic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

INf Clairefontaine, AJ Auxerre

Fransa U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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