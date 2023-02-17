Maxime Guillaume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Guillaume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Guillaume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Guillaume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Guillaume 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Guillaume Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maxime Guillaume, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Excelsior Virton futbol takımında oynamaktadır. Royal Excelsior Virton takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maxime Guillaume'nin Royal Excelsior Virton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maxime Guillaume Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Guillaume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Guillaume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Guillaume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2020 yılında RUS Givry

5 Ağu 2021 yılında Virton U21

1 Temmuz 2022 yılında RE Virton

Maxime Guillaume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Guillaume şuan Royal Excelsior Virton takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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