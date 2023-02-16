Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Can Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Can adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Can Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Can 12 Ocak 1994 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Can Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Emre Can, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Emre Can'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Can Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emrecan_

http://instagram.com/emrecan23/

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http://www.facebook.com/pages/Emre-Can/193478224027189?fref=ts

Emre Can Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Can isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emre Can Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Can futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2012 yılında Bayern

2 Ağu 2013 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool

1 Temmuz 2018 yılında Juventus

31 Ocak 2020 yılında Dortmund

30 Haziran 2020 yılında Juventus

1 Temmuz 2020 yılında Dortmund

Emre Can Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Can şuan Borussia Dortmund takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emre Can Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Blau-Gelb Frankfurt (2000-2006), Eintracht Frankfurt (2006-2009), FC Bayern München (2009-2011)

Almanya takımında 23 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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