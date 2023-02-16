Salih Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Ozcan 11 Ocak 1998 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Ozcan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Salih Ozcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salih Ozcan'nin Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Salih Ozcan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salihoezcan20/

Salih Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 17.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Salih Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U19

1 Ocak 2016 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2016 yılında Köln

23 Ağu 2019 yılında Kiel

30 Haziran 2020 yılında Köln

1 Temmuz 2022 yılında Dortmund

Salih Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Ozcan şuan Borussia Dortmund takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salih Ozcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC West Köln (-2007), 1.FC Köln (2007-2015)

Türkiye takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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