Goktan Gurpuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goktan Gurpuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Goktan Gurpuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goktan Gurpuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Goktan Gurpuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goktan Gurpuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goktan Gurpuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goktan Gurpuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goktan Gurpuz 22 Ocak 2003 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goktan Gurpuz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Goktan Gurpuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goktan Gurpuz'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goktan Gurpuzboyu ve yaşı kaç

Goktan Gurpuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goktan Gurpuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Goktan Gurpuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goktan Gurpuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Goktan Gurpuz kimdir

Goktan Gurpuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goktan Gurpuz şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportfreunde Hamborn 07 (-2011), FC Schalke 04 (2011-2016), Borussia Dortmund (2016-2022)

Goktan Gurpuz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Goktan Gurpuz nereli

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