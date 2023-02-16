Niklas Dams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Dams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Dams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Dams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Dams 28 Mayıs 1990 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Dams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini teamplayer Sportmanagement yapmaktadır. Niklas Dams, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Niklas Dams'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niklas Dams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Dams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niklas Dams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Dams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2005 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2007 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2009 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2011 yılında Gladbach

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

29 Temmuz 2015 yılında Wehen Wiesbaden

10 Ağu 2020 yılında B. Dortmund II

Niklas Dams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Dams şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASV Tiefenbroich

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.