Michael Eberwein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Eberwein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Eberwein kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Eberwein ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Eberwein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Eberwein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Eberwein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Eberwein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Eberwein 11 Mart 1996 tarihinde Dellnhausen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Eberwein Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Michael Eberwein, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Eberwein'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Michael Eberweinboyu ve yaşı kaç

Michael Eberwein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Eberwein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Eberwein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Eberwein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2012 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2018 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2019 yılında Kiel

10 Eylül 2020 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Michael Eberwein kimdir

Michael Eberwein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Eberwein şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Oberhaindlfing, SE Freising, FC Bayern München

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Michael Eberwein nereli

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