Ted Tattermusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ted Tattermusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ted Tattermusch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ted Tattermusch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ted Tattermusch 8 Mayıs 2001 tarihinde Meppen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ted-Jonathan Tattermusch şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ted Tattermusch Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOOD ADVICE Sports Management yapmaktadır. Ted Tattermusch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ted Tattermusch'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ted Tattermusch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ted Tattermusch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ted Tattermusch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ted Tattermusch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SV Meppen U17

1 Temmuz 2018 yılında JLZ Emsland U19

1 Temmuz 2019 yılında SV Meppen

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

Ted Tattermusch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ted Tattermusch şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Teglingen (-2012), SV Meppen (2012-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.