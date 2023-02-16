Cyrill Akono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrill Akono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrill Akono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrill Akono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrill Akono 29 Şubat 2000 tarihinde Münster şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Cyrill Elija Akono şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrill Akono Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Cyrill Akono, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cyrill Akono'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cyrill Akono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cyrill_a/

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Cyrill Akono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyrill Akono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Cyrill Akono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrill Akono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Münster U17

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Münster U19

1 Ocak 2018 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2019 yılında FSV Mainz 05 II

25 Ocak 2021 yılında VfB Lübeck

30 Haziran 2021 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

1 Ocak 2023 yılında B. Dortmund II

Cyrill Akono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrill Akono şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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