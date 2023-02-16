Mario Suver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Suver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Suver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Suver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Suver 23 Eylül 1999 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Šuver şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Suver Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Mario Suver, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Suver'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Suver Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mario.suver/

Haberin Devamı

Mario Suver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Suver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Suver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Suver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Kickers U19

1 Temmuz 2017 yılında Stuttg. Kickers

10 Temmuz 2018 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2021 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Mario Suver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Suver şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SpVgg Feuerbach, Stuttgarter Kickers (-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.